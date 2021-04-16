Son dakika... ABD’de silahlı saldırı: Yaralılar var

16 Nisan 2021 Cuma, 09:28

Kargo firması FedEx'in ABD'nin İndianapolis kentinde bulunan tesisinde çatışma çıktı. Yerel bir televizyon polisin olayı "çok sayıda hayatına kaybeden ve yaralının bulunduğu" bir olay olarak nitelediğini bildirdi.

Marion County yerel güvenlik güçleri çatışmayı doğrularken hayatını kaybeden veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Reuters'ın haberine göre saldırgan kendisini vurarak öldürdü. Indianapolis polis sözcüsü Genae Cook ise yaptığı açıklamada, 'ateşli silahla yaralanmış çok sayıda kişi olduğunu' söyleyerek çeşitli hastanelere nakledilenlerin de olduğunu sözlerine ekledi.

Bir FedEx sözcüsü, "Olay ile ilgili daha fazla bilgi almaya çalışıyoruz ve olayı araştıran yetkililer ile işbirliği halindeyiz" dedi.

