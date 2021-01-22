ABD'de Ulusal Muhafızlar tepki gösterdi: "İhanete uğramış hissediyoruz"

22 Ocak 2021 Cuma, 12:42

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in yemin töreni için Washington'a gönderilen ve törenin ertesi günü otoparkta kalmaları istenen Ulusal Muhafızlar, maruz kaldıkları muameleye tepki gösterdi. Senatör Heinrich, Ulusal Muhafızlar'ın durumuyla ilgili sorunun çözüldüğünü belirterek Kongre’ye döndüklerini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası polisi, 21 Ocak Perşembe günü Ulusal Muhafızların binayı boşaltmalarını ve yakındaki bir otoparkta kalmalarını istedi. Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda soğukta yerde yattıklarını belirtti.

“BİZİ OTOPARKIN KÖŞESİNE GÖNDERDİLER”

Muhafızlardan biri, "(20 Ocak'ta) Onlarca senatör ve Kongre üyesi, bizimle fotoğraf çektirdi, elimizi sıktı ve hizmetimiz için teşekkür etti. 24 saat sonra, bizi bir kapalı otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz" ifadesini kullandı.

Senatör Tammy Duckworth ise bazı telefon görüşmeleri yaptığını ve Kongre binası polisinin Ulusal Muhafızlardan özür dilediği konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.