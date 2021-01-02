ABD’de vaka sayısı 20 milyonu aştı
Colorado, California ve Florida eyaletlerinde ilk defa İngiltere'de gözlemlenen yeni virüs varyantı tespit edildi.
ABD'nin Colorado, California ve Florida eyaletlerinde koronavirüsün yeni varyantı edilirken, ülke genelinde virüse yakalananların sayısı 20 milyonu aştı. Dünyada vaka sayısı ve virüsten kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu ABD'de Covid-19 kaynaklı ölümler 345 bini aşmış durumda.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin en güncel verileri de ülkedeki vaka sayısını 20 milyon 157 bin 108 olarak gösteriyor
ABD şimdiye kadar Pfizer'ın ve Moderna'nın geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" kapsamında 2020 sonu itibariyle 20 milyon kişinin aşılanmış olması hedefleniyordu. Ancak şu ana kadar aşı olanların sayısı yaklaşık 3 milyonla sınırlı kaldı.
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