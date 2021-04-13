ABD'deki kritik Halkbank davası görüldü

13 Nisan 2021 Salı, 08:49

Halkbank'ın avukatı, dün ABD temyiz mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın avukatlarından Simon Latcovich, Manhattan temyiz mahkemesine bulunduğu beyanda ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını ve Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank'ın dokunulmazlık açısından "eş anlamlı" olduklarını ifade etti.

Tarafların beyanlarını dinleyen temyiz mahkemesi ne zaman karar alacağını açıklamadı.

Halkbank üzerine atılı İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için banka işlemlerinde usulsüzlük yapmak, kara para aklama ve komplo kurma suçlamalarını reddetmişti.

ABD'li savcılar bankayı petrol gelirini altına ve ardından İran'ın çıkarlarına fayda sağlamak için nakde çevirmekle ve bu gelirleri aklamak için sahte gıda sevkiyatları belgelemekle suçlamışlardı.

Ayrıca savcılar Halkbank'ın İran'ın 20 milyar dolar para transferi yapmasına yardım ettiğini ve bu paranın en azından 1 milyar dolarının ABD finans sistemi kanallarından geçirilerek aklandığını iddia etmişlerdi.