ABD'den Kabil Büyükelçiliği hakkında karar
ABD askerlerinin tamamının Afganistan'dan ayrılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD askerlerinin Afganistan'dan tahliyesinin tamamlanacağı 31 Ağustos'tan sonra da vatandaşlarının ve onlara yardım eden Afganların ülkeden tahliyesi için Taliban ile çalışmaya devam edeceklerini ancak Afganistan'da daimi bir ABD büyükelçiliği olmayacağını açıklamıştı .
ARTIK KATAR'DA
ABD askerlerinin tamamının Afganistan'dan ayrılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken büyükelçilik konusunda açıklama yaptı. Blinken, Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını söyledi.
Büyükelçilik faliyetleri bundan sonra Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.
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