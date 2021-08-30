BM'den Kabil Havalimanı kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:36
BM'den Kabil Havalimanı kararı
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Alınan son dakika bilgisine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

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