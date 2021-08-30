BM'den Kabil Havalimanı kararı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:36

Alınan son dakika bilgisine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...



