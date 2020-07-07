ABD'den DSÖ kararı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2020 Salı, 21:25
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