ABD'den F-35 açıklaması: Teslim etme hedefini kaçırdık

29 Aralık 2020 Salı, 09:58

Tedarik zinciri ve sektörünü etkileyen koronavirüs, F-35 savaş uçaklarının üretimini etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedildi.

ÜRETİM YÜZDE 8'E DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi. Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

ABD aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.