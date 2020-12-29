ABD'den F-35 açıklaması: Teslim etme hedefini kaçırdık
Covid-19 salgını nedeniyle, ABD'de F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Washington yönetimi, müttefiklerine F-35 teslim etme hedefinin kaçırıldığını ifade etti.
Tedarik zinciri ve sektörünü etkileyen koronavirüs, F-35 savaş uçaklarının üretimini etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedildi.
ÜRETİM YÜZDE 8'E DÜŞTÜ
Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi. Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.
ABD aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.
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