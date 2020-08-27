ABD’den FETÖ adımı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

OdaTV’nin edindiği bilgiye göre, Ohio ve Illinois eyaletlerinde, FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimleri, harekete geçti. Operasyonun, Ankara’nın bir süredir sürdürdüğü hukuki diplomasinin sonucu olduğu konuşuluyor.

ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yapmış olduğu operasyonla eşzamanlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri’nde dava açılması da dikkat çekti.

Mahkemelere sunulan dosyalarda FETÖ bağlantılı kurumların Amerikan vergi mükelleflerinin varlıklarını kötüye kullandığına dair delillerin olduğu kaydedildi. Binlerce sayfa detaylı para hareketinin olduğu dosyalarda, ABD’deki yasadışı kazançlarla, örgütün Türkiye’de suç faaliyetlerini finanse ettiğine dair ayrıntılı bilgilerin olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti adına mahkemelere ulaşan dilekçelerde Nixon PeabBody LLP hukuk firmasının imzası bulunuyor. Daha önce ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) Bakanı olarak görev almış olan John R. Sandweg’in adının yer aldığı görünüyor.