ABD'den flaş karar: Beşar Esad ve karısı da dahil 39 isme yaptırım
Reuters'ın haberine göre; ABD, 'Sezar Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve karısı dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.
ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve karısı dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.
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