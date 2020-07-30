ABD’den flaş Türkiye açıklaması: Yaptırımları hâlâ değerlendiriyoruz

30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:28

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemi satın alımına nasıl tepki vereceğini değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Senato’da Dış İlişkiler Komitesi’nde konuya değinen Pompeo, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı füze savunma sisteminin sorun teşkil etmeye devam ettiğini vurguladı.

Konu ile ilgili Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorusunu yanıtlayan Pompeo, "Nihai hedefimize ulaşmak için yaptırımların nasıl uygulanacağını değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.





