ABD'den İsrail'e ateşkes çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin’in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ve Filistin’in ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazır olduklarını ifade ederek, İsrail’in hafta sonu vurduğu medya binasında Hamas’ın faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Danimarka ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ve Filistin yönetimine seslenerek sivillerin korunması çağrısında bulundu. Blinken, “ASD, şiddetin artmasından, çocukların enkazdan çıkarılmasından, yüzlerce insanın ölmesinden yaralanmasından endişe duyuyor. Gazetecilerin ve sağlık personelinin risk altında olmasından da endişeliyiz. Filistinliler ve İsrailliler, güven içinde yaşama hakkına sahip” dedi.
"DESTEĞE HAZIRIZ"
Her iki tarafı da sivillerin korunması konusunda uyaran ABD’li Bakan, “Bu şiddet döngüsünü sona erdirmek için yoğun diplomasiye devam edeceğiz. Tarafların ateşkes arayışında olması durumunda desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.
Blinken, İsrail tarafından hafta sonu Hamas ofislerinin bulunduğu iddiası ile vurduğu medya binasına değinerek, Hamas’ın binada faaliyet gösterdiğine dair bir kanıt görmediğini sözlerine ekledi.
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