ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: 'Türkiye'ye minnettarız'

13 Temmuz 2021 Salı, 09:19

Türkiye, ABD’nin askeri birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliğinden sorumlu olmak için teklifte bulunmuştu.



Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Kabil Havalimanı'nda halen Amerikan askerlerinin bulunduğunu ancak çekilme tamamlandıktan sonra oradaki askerlerinin durumunun değerlendirileceğini belirtti.

Kirby, "Havalimanının güvenliğin nasıl olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız" diye konuştu.

'TIKANMA NOKTASI YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları hatırlatan Kirby, konuya ilişkin başka bir soruya, "Türklerle bazı verimli görüşmeler yaptık, Bakanın meslektaşıyla yaptığı görüşmelerin açıklamalarını gördünüz. Aramızda tarif ettiğiniz gibi bir tıkanma noktası yok, Türklerle bazı modeller ve bazı gereklilikler üzerine çalışma yapıyoruz" yanıtını verdi.

Kirby, Türkiye'nin Kararlı Destek Misyonu kapsamında Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağladığını belirterek, "Tüm güçler Afganistan'dan çekilirken, Türklere başka kimlerin yardım edeceği ve bu yardımın ne şekilde yapılacağı konusunda düzenlemeler yapılması gerekecek. Şu anda devam etmekte olduğumuz görüşmeler de bundan ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında da Türkiye'nin vereceği destek gündeme gelirken, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise "Geri çekilme ve Afganistan'daki daha geniş güvenlik durumuna ilişkin, Türkiye'nin yapıcı rolünü ve ayrıca diplomatik sürece desteğini kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

