ABD'li teknik heyetten Kabil Havalimanı açıklaması
Ankara'ya gelen ABD heyeti, "muhtemel destek" konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir heyet geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin, Kâbil Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliği ve işletmesinin sağlanması teklifinin ayrıntılarını görüşmek üzere Ankara’daydı. Ankara'ya gelen ABD heyeti, "muhtemel destek" konusunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan heyet açıklamasında, "Brüksel’deki son toplantıları kapsamında Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşmeyi takiben ABD ve Türkiye heyetleri, iki gün süren teknik görüşmelerde bulunmuş ve Afganistan’ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na ileride sağlanması muhtemel destek konusunda ilerleme kat etmiştir" ifadelerine yer verildi.
18 Haziran'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD askerlerini bölgeden çekerken Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın korunması için liderlik rolü alması konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.
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