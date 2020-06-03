ABD'den kritik Çin kararı: Ülkeye girişi yasaklandı!
Reuters, ABD'nin Çinli havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşunu yasakladığını duyurdu.
Reuters, ABD'nin Çinli havayolları şirketlerinin ülkeye uçuşunu yasakladığını duyurdu. Buna göre, Çinli havayolu şirketleri ABD’ye Haziran ayı ortasından itibaren uçuş gerçekleştiremeyecek.
ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği sürerken, kararın Çin’in ABD ile gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı gerekçesiyle alındığı iddia edildi.
Haziran’ın 16’sında başlaması beklenen uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.
Koronavirüs salgını süresince ABD’li havayolu şirketleri Şubat ayında Çin’e yapılan seferlerini gönüllü olarak askıya almıştı ancak Çin’deki havayolu firmaları ABD’ye uçuşlarını devam ettiriyordu.
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