ABD’den Rusya açıklaması: Kaygılıyız

06 Nisan 2021 Salı, 09:14

Price, günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi. Ukrayna’nın doğu sınırında gerçekleştirdiği askeri hareketliliğe değinen Price, "Rusya’nın, Ukrayna sınırına doğru ve işgal altındaki Kırım’da birliklerini hareket ettirdiğine dair güvenilir raporlar dahil doğu Ukrayna’da son zamanlarda artan gerilim konusunda kaygılıyız" ifadelerini kullandı.

Price, ABD’nin aynı zamanda Ukrayna’ya güvenlik konusunda güvence verdiğini belirterek, “Bu taciz ve saldırganlığa karşı Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız” açıklamasında bulundu.

BİDEN İLE PUTİN GÖRÜŞMESİ BEKLENMİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD Başkanı Joe Biden’ın yakın zamanda bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasını beklemediğini ancak diğer yetkililerin, geçen hafta Ukraynalı mevkidaşları ile konuyu ele aldığını belirtti.

Psaki, "Rusya’nın Doğu Ukrayna’da gerilimi tırmandıran saldırganlığından ve provokatif faaliyetlerinden kaygılıyız. Bu konu yakından takip ettiğimiz bir şey. Ukrayna ordusunun raporlarına göre, Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri hareketliliğinin farkındayız ancak şu anda Dışişleri ve Savunma Bakanları seviyesinde irtibat halindeyiz. Bu da yeterince üst düzey bir seviye” diye konuştu.