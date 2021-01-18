ABD’den Rusya’ya Navalnıy tepkisi
Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çağrıda bulundu. Pompeo açıklamasında, ‘derhal serbest bırakılmalı’ dedi.
Rus muhalif lider Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Moskova yönetimine tepki gösterdi. Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.
ZEHİRLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.
44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Yasaklar ne zaman kalkabilir?
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Yasaklar ne zaman kalkabilir?