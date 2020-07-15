ABD'den TürkAkım projesiyle ilgili tehditkâr açıklamalar
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım projesiyle ilgili tehditkâr açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Avrupa ülkelerinin, Rusya ile ortaklığı sonucunda ortaya çıkan KuzeyAkım 2 projesi için de benzer ifadeler kullandı.
Pompeo, TürkAkım ve Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.
Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını savunan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları üstü kapalı şekilde tehdit etti.
Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.
VANALAR OCAK AYINDA AÇILMIŞTI
'Türk Akımı' ya da resmi adıyla 'TürkAkım', Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılan doğalgaz boru hattı projesidir. Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya’dan Avrupa’ya 1.3 milyar metreküp doğazgaz taşındı. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz taşınıyor.
Pompeo’nun açıklamalarının ardından ABD tarafından projelere ortak olan şirketlere yaptırım uygulanabileceği iddiası gündeme geldi. Boru hattının işletmesini Türkiye adına BOTAŞ, Ruysa adına ise GazProm sağlıyor.
Video Haberler
- Köylü isyanda: Ben anayım bu toprakları savunacak benim!
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!