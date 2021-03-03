ABD’den Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye ek gümrük vergisi

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:42

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden alüminyum alaşım levha ithalatına damping veya sübvansiyon uygulandığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirdi.

En fazla anti damping vergisi yüzde 242.8 ile Almanya'dan yapılan ithalatlara getirilirken, Bahreyn'e ise yüzde 4.83'lük vergi getirildi. Türkiye'den ithal alüminyum levhaya azami yüzde 4.34 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı alındı.

Söz konusu ülkelerin alüminyum levha ithalatında damping veya sübvansiyon uygulayıp uygulamadığı hakkındaki inceleme geçen yıl Mart'ta bir önceki ABD yönetimi döneminde başlatılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı karar inceleme sonunda alınan nihai karar niteliğini taşıyor.

Türkiye'den ithal alüminyum levhaya azami yüzde 4.34 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı alındı.

ALÜMİNYUM LEVHA İHRACATINI EN FAZLA YAPAN ÜLKE: ALMANYA

ABD'ye en çok alüminyum levhası ihracatı yapan ülke olan Almanya'ya yüzde 49.4 ile yüzde 242.8 arasında değişen anti damping vergisi getirildi. Almanya'nın 2019 yılında ABD'ye yaptığı alüminyum ihracatı 286.6 milyon dolar değerindeydi.

Bahreyn ise 241.2 milyon dolarlık alüminyum levhası satışıyla ABD'ye en çok alüminyum ihraç eden ikinci ülke konumunda. Bahreyn'e yüzde 4.83 oranında anti damping vergisi getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Uluslararası Ticaret Yönetimi yayımladığı bir dokümanda şu ülkeler için anti damping ve anti sübvansiyon vergi oranlarını listeledi:

Türkiye, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, Oman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya ve Tayvan.