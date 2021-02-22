ABD'den YPG'ye destek
ABD liderliğinde, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin merkezinde bulunan SDG’ye desteğe devam edeceklerini belirtti.
ABD liderliğinde, IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin merkezinde bulunan SDG’ye desteğe devam edeceklerini belirtti.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Wayne Marotto, “IŞİD ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri DSG ile birlikte IŞİD’i yenmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Albay Marotto, paylaşımının devamında şunları yazdı: “Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı.”
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