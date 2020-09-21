ABD'den Yunanistan'a Sevilla Haritası tepkisi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” denildi.
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