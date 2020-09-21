ABD'den Yunanistan'a Sevilla Haritası tepkisi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” denildi.

AA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 23:17
ABD'den Yunanistan'a Sevilla Haritası tepkisi
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