AB acil toplantıyor: Gündem koronavirüs mutasyonu
Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemi ile toplanıyor. Birçok ülke mutasyon nedeniyle önlem almaya başladı. Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi.
AB ülkeleri bugün koronavirüs mutasyon gündemi ile toplanacak. AB bu gelişme üzerine nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi. Yahoo News'te yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir Alman yetkiliye dayandırılan iddiaya da yer verildi. Alman yetkili, AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesebileceğinin altını çizdi.
KAPANMAYA BAŞLADI
NTV'nin haberine göre İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, ülkedeki koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türü için, "Kontrolden çıktı" uyarısında bulunması sonrası aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı.
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