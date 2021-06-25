AB'den, Almanya ve Fransa’nın "Putin" teklifine ret

25 Haziran 2021 Cuma, 16:09

Konunun görüşüldüğü tartışma sırasında yaşananları aktaran Brüksel'deki diplomatik kaynaklar, yaklaşık 10 Avrupa Birliği üyesi devletin, zirve fikrinin, herhangi bir hazırlık yapılmadan öne sürülmesini desteklemediklerini belirtti. Bloomberg'te yer alan haberde, fikri desteklemeyen ülkelerin isimlerine yer verilmedi.

"MERKEL’İN CESUR YENİLGİSİ"

Alman Şansölye Angela Merkel, Brüksel'deki zirve salonundan ayrılırken 25 Haziran gününe kadar uzayan görüşmelerin ardından teklifin nihai bildiriden çıkarıldığını söyledi. Merkel gazetecilere verdiği demeçte, "Daha cesur bir adım isterdim" yorumunda bulunarak, “Rusya ile yapılacak görüşmeler için formatlar ve koşullar geliştirilecek ama bu görüşmeler liderler seviyesinde olmayacak.” dedi. Bloomberg, Merkel'in durumunu “Şansölye olarak yapacağı son AB zirvesinde nadir görülen bir yenilgi” sözleriyle tarif etti.

UKRAYNA: “BU BİR ZAFER”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bu gelişmelerin ardından, "Avrupa Birliği, Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un zirve önerisini desteklemedi, bu çok iyi, bu bir zafer." açıklamasında bulundu.

Rus Haber Ajansı RIA’nın haberinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın, Paris ve Berlin'in bu tür girişimlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmek için Fransa ve Almanya büyükelçileriyle görüşmeyi planladığı belirtildi.

Daha önce Financial Times, Avrupa Birliği'nin Putin’i AB zirvesine davet etme niyetinde olduklarını yazmıştı. Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, zirve düzenleme girişiminin Merkel'e ait olduğunu ve Macron tarafından da desteklendiğini doğrulamıştı.