AB'den Covid-19'a karşı yeni aşı anlaşması
Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Janssen Pharmaceutica NV ile yapılan ve 200 milyon kişinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmasını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Faz 3 aşamasında klinik çalışmaları devam eden aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandığında, AB üyesi ülkelerde 200 milyon kişinin aşılanması için satın alma yapılabilecek.
AB ülkeleri, ayrıca 200 milyon kişinin daha aşılanması için ek satın alma yoluna gidebilecek veya aşıları başka Avrupa ülkelerine hibe edebilecek.
AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.
REMDESİVİR ANLAŞMASI
AB, merkezi ABD'de bulunan Gilead şirketiyle Covid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" ilacını almak için de sözleşme imzaladı.
AB ülkelerinin tamamı ile Norveç, İzlanda, İngiltere, üyelik sürecindeki Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in imza attığı sözleşmenin 500 bin tedavi kürünü içerdiği, bunun iki katına çıkarma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
Avrupa ülkelerinde son günlerde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından hastanelerde Remdesivir kıtlığı başladığı belirtiliyordu.
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