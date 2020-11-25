AB'den İngiltere'ye ayrılık uyarısı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakereler hakkında, "AB, anlaşma olmaması durumuna hazır. Tam üye olmakla sadece değerli bir ortak olmak arasında bir fark olacağı açıktır" dedi.
Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda "10-11 Aralık'taki AB Konseyi Toplantısına hazırlık" başlıklı oturumda konuştu. İngiltere ile AB müzakerelerinde belirleyici günler yaşandığına işaret eden Von der Leyen, müzakereler sonunda bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağının net olmadığını vurguladı.
Von der Leyen, müzakerelerde şimdiye kadar emniyet, adli iş birliği, sosyal güvenlik, mal ve hizmetler ile ulaşım gibi önemli konularda ilerleme sağlandığını, bu alanlarda bir nihai anlaşma metninin ana hatlarına sahip olduklarını anlattı. Von der Leyen, "AB, anlaşma olmaması durumuna hazır. Birliğin tam üyesi olmakla sadece değerli bir ortak olmak arasında bir fark olacağı açıktır" ifadelerini kullandı.
ANLAŞMAYI 3 KONU BELİRLEYECEK
Taraflar arasında anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını belirleyecek 3 konu olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Avrupa için en kritik konular adil rekabet, denetim ve balıkçılıkla ilgilidir" diye konuştu.
Von der Leyen, müzakereleri tamamlamak için "çok az zaman" kaldığına işaret ederek, anlaşma sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
BALIKÇILIK İÇİN AÇIKLIK VE GARANTİ İSTEDİK
Balıkçılık konusunda ise Von der Leyen, "Hiç kimse Birleşik Krallık'ın kendi karasularındaki egemenliğini sorgulamıyor. Bu sularda yıllardır faaliyet gösteren balıkçılar için açıklık ve garantiler istedik" dedi.
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