AB'den Rusya'ya üst düzey Navalnıy yaptırımı

15 Ekim 2020 Perşembe, 14:52

Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Alexey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Dışişleri Bakanlarının önceki gün Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmasının ardından, AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerinin yaptırım uygulanacak kuruluş ve kişiler üzerinde anlaştığı belirtildi.

RUS İSTİHBARAT KURUMLARI YER ALDI

Buna göre, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırım uygulanacak kişiler şunlar:

"Rusya istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sibirya Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Sergey Menyaylo, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Alexey Krivoruçko."