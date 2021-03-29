AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret
AB sözcüsü, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
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