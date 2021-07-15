ABD'li 14 senatörden ABD Başkanı Joe Biden'a KKTC mektubu
ABD'li 14 senatör, ABD Başkanı Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleşecek KKTC ziyaretine ilişkin bir mektup yazdı. Senatörler Kapalı Maraş'ın açılma girişiminin endişeyle izlendiği ifade etti.
ABD'de 14 senatör, ABD Başkanı Joe Biden'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaretini ele alan bir mektup gönderdi.
14 senatör yazdıkları mektupta, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı davrandığı ve Kapalı Maraş'ın açılma girişimlerinin endişeyle izlendiğini ifade etti.
Habertürk'te yer alan habere göre, mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin Kapalı Maraş'ın yeniden yerleşimini desteklemeye yönelik her türlü girişiminin yaptırımlarla karşılanacağını netleştirmek istiyoruz. Türkiye'nin Kapalı Maraş'ı yeniden açmaya yönelik girişimi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ağır ihlali anlamına gelir.
ABD ve AB, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BMGK kararlarını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmenin kabul edilemez olduğunu açıklamalı."
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