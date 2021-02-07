ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi: Gelecekte pencereler değişiyor mu?
ABD’nin Maryland eyaletinde araştırmacılar, sıradan ahşap levhaları cam gibi şeffaf ancak camdan daha güçlü ve daha iyi yalıtım özelliklerine sahip bir malzemeye dönüştürmeyi başardı.
ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi. CBC’nin haberine göre, Maryland Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, ahşap levhaları şeffaf ve daha iyi yalıtım özelliklerine sahip bir malzemeye dönüştürdü.
Ahşabın selüloz ve lignin adında 2 temel bileşenden oluştuğunu ve ligninin ahşaba kahverengi rengini vererek ahşabın ışık geçirmesini engelleyen kromofor moleküllerine sahip olduğunu belirten bilim adamları, çalışmanın ilk adımında ahşabı beyaz renkli bir ara ürüne dönüştürdü.
BEYAZ RENK ALDIĞI GÖZLEMLENDİ
Çalışma kapsamında, 1 metre uzunluğa ve 1 milimetre kalınlığa sahip ahşap bir materyali hidrojen peroksit çözeltisine batırdıkları sıradan bir boya fırçası yardımı ile fırçalayan bilim insanları, daha sonra Güneşte veya UV lambası altında 1 saat beklettikleri ahşap levhaların beyaz renk aldığını gözlemledi.
Bir sonraki adımda araştırmacılar, ağaran ahşaba daha çok tekne yapımında kullanılan sert ve şeffaf bir yapıştırıcı kimyasal olan epoksi aşıladı ve bu işlem sonunda, ışığın yüzde 90’ını geçiren cam gibi şeffaf ve ahşap gibi sağlam bir ürün elde etti.
GELECEKTE...
ABD’li bilim insanları, elde edilen malzemenin, gelecekte pencerelerde camın yerini alabileceğini, camdan daha iyi yalıtım özelliklerine sahip olduğu için enerji tasarrufu sağlayan bir yapı malzemesi olarak binalarda kullanılabileceğini belirtti.
Daha önce gerçekleştirilen ahşabı şeffaf hale getirme girişimleri ahşaptan lignin bileşeninin çıkarılmasını içeriyordu. Tehlikeli kimyasalların ve yüksek sıcaklıkların kullanıldığı bu girişimler çok zaman alıyor ve ürünü daha pahalı ve kırılgan hale getiriyordu. Ancak Maryland Üniversitesindeki araştırmacıların geliştirdiği söz konusu yeni teknik ile ahşabı şeffaf kılmak artık çok daha ucuz ve kolay hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum