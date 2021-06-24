ABD’li Demokrat Senatörden Biden’a ‘Erdoğan’a taviz verilmemeli’ çağrısı
ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, ABD Başkanı Joe Biden’a AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili çağrıda bulundu.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yunan Kathimerini gazetesine röportaj veren Menendez, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair, "Başkan Biden, geçen hafta Erdoğan ile yaptığı görüşmede herhangi bir ek koz kullanmaya ihtiyaç duymadı. Zaten kullanmaya niyetimiz olsa bolca var" yorumunu yaptı.
Senatör, ‘Erdoğan'a 'önemli bir tutum değişikliği olmadığı sürece' hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini’ söyleyerek şunları ifade etti:
"Türkiye'nin S-400 alımı, Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Azerbaycan'daki otokratlara desteği ve Türk halkına anti-demokratik muamelesi söz konusu olduğunda, Başkan Biden'ın Erdoğan'a karşı kararlı olmaya ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmeye devam edeceğine dair her türlü beklentim var. Türkiye ile yaptığımız tüm toplantıların gündemi bu olmalı ve (Biden'a) Sayın Erdoğan'a bu alanların her birinde önemli bir tutum değişikliği olmadan taviz vermemesini şiddetle öneririm."
-Sputnik
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