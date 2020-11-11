ABD'li ilaç şirketi Moderna’dan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, koronavirüs (Covid-19) aşısının etkili olup olmadığının bu ay içinde belirleneceğini duyurdu.

DHA
11 Kasım 2020 Çarşamba, 17:50
ABD'li ilaç şirketi Moderna’dan koronavirüs aşısı açıklaması
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ABD'de Credit Suisse Sanal Sağlık Konferansı’nda konuşan Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, şirketin geliştirdiği aşının denemelerindeki ara sonuçları bu ay içinde açıklanacağını söyledi.

Bancel sonuçların olumlu gelmesi halinde Moderna'nın Aralık ayı başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Acil Kullanım İzni (EUA) için başvuruda bulunacağını sözlerine ekledi.



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