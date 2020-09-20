ABD’li iş dünyasıyla sanal buluşma

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklanan Türk ve Amerikan iş dünyası, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda buluşacak. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, konferansa 400’ün üzerinde kamu ve özel sektör temsilcisinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek 38’inci Amerikan-Türk Konferansı, Kovid-19 salgını nedeniyle 21-24 Eylül tarihlerinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, savunma sanayi, dijital ekonomi, inşaat, enerji ve altyapı gibi sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği olasılıkları değerlendirilecek.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, her yıl olduğu gibi iki ülkenin kamu ve özel sektörden en üst düzey temsilcilerinin yer alacağı konferansı ilk kez sanal olarak organize ettiklerini söyledi. Yalçındağ, iki ülkenin karar alıcılarının yanı sıra önde gelen şirketlerin üst düzey temsilcilerinin de konferansta yer alacağını belirtti.

Amerikan Ticaret Odası Türkiye, Orta doğu ve Orta Asya’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy de “Konferansta, Kovid-19 sonrası dönemde ABD-Türkiye ekonomik toparlanmasını destekleyecek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunacak kilit sektörlere odaklanılacak” dedi.

Yalçındağ’ın verdiği bilgiye göre katılımcı şirketler arasında Koç Holding, Borusan Holding, Çalık Holding, Kibar Holding, Sabancı Holding ve DowAksa gibi firmalar yer alıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konferansa katılması beklenen isimler arasında.