ABD'li pilot 'UFO teması' rapor etti: "Bunu söylemekten nefret ediyorum ama..."
ABD merkezli Fox 10 Phoenix adlı haber kanalında çıkan bir habere göre, Cincinnati'den havalanıp Phoenix'e hareket eden bir yolcu uçağının pilotu, New Mexico eyaleti sınırlarındayken gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim ile karşılaştı.
Amerikan Hava Yolları şirketinin 2292 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, pazar günü TSİ 22:00 civarında telsizden 'tanımlanamayan bir cismin uçağın üzerinden uçup gittiğini' rapor etti.
Pilot, “Bunu söylemekten nefret ediyorum ama üstümüzden geçen şey uzun, silindir şeklinde bir nesneye benziyordu ve güdümlü bir füze gibi gerçekten hızlı hareket ediyordu” dedi.
Haberde yer alan bilgilere göre, yolcu uçağı, tanımlanamayan cisim ile karşılaştığı sırada uçak yaklaşık 37 bin fit (yaklaşık 11 bin metre) yükseklikteydi ve Albuquerque Hava Trafiği Kontrol Merkezi’nin telsiz hattında yaşanan kısa süreli bir problem nedeniyle pilota cevap verilemediği belirtildi.
Amerikan Hava Yolları şirketi, telsiz konuşmasının doğruluğunu onaylarken, şirket konu hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu olayla alakalı başka sorularınız varsa, FBI’a ulaşmanızı öneririz” dedi.
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