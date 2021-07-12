ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
ABD'de Indian Red Boy olarak bilinen 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera Instagram'da canlı yayın yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü.
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Indian Red Boy olarak bilinen 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera Instagram'da canlı yayın yaparken vuruldu. 21 yaşındaki rapçi olayın ardından hayatını kaybetti.
Rivera, 8 Temmuz Perşembe günü aracında arkadaşıyla sohbet ederek canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyuldu. Sohbet sırasında bir anda ateş edildiği görülürken, önce durumun fark edilmediği daha sonra burnundan kan aktığı ve "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü.
Saldırıya uğrayan rapçi arabasında yere yığılırken elinden cep telefonunu düşürdü. Ancak canlı yayın devam ediyordu ve rapçinin ve yanındaki arkadaşının bağırışları canlı olarak duyuldu.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırının planlı olduğunun düşünüldüğü ve cinayetin de bir çete tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.
Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.
Kaynak: Habertürk
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