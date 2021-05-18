ABD’li şarkıcı Ariana Grande gizlice evlendi

18 Mayıs 2021 Salı, 15:55

ABD'li pop yıldızı Ariana Grande emlakçı nişanlısı Dalton Gomez ile pazar günü Los Angeles'taki evinde sessiz sedasız evlendi. 27 yaşındaki Grande'nin çalışanlarından biri, People dergisine yaptığı açıklamada, bu 'küçük ve özel' düğüne 20'den az kişi katıldığını belirtti.

Ariana Grande, nişanlısı komedyen Pete Davidson ile ayrılmasından iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlanmıştı. Çifte yakın kaynaklar, “Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler” diye konuşmuştu.

Çift ilk kez Şubat 2020'de Los Angeles'taki bir restoranda öpüşürken görüntülenmişti. Grande, Aralık 2020'de de 25 yaşındaki Gomez ile nişanlandığını Instagram fotoğrafları ile duyurmuştu.

Çift nişan haberinin ardından ilk kez, Grande'nin bir diğer yıldız şarkıcı Justin Bieber ile düet yaptığı 'Stuck With U' şarkısının klibinde görüldü. Bieberın da eşi Haley Baldwin ile kameralar karşısına geçtiği klipte ve şarkı sözlerinde, koronavirüs karantinasını evde birlikte geçiren çiftlere dair bir hikaye anlatılıyor.

Son albümü 'Positions'ı Ekim 2020'de çıkaran Grammy ödüllü Grande, 2018'de Pete Davidson ile nişanlanmış ama çift 2 yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Grande'nin kendine doğum günü hediyesi olarak 13.7 milyon dolarlık malikane satın aldığı, Gomez- Grande aşkının da bu şekilde başladığı iddia ediliyor.