ABD’li senatörlerden Türkiye ve Azerbaycan konulu soru önergesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 senatörün imzasını taşıyan Azerbaycan ve Türkiye’yle ilişkili soru önergesi verildi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıklaması istenen önergede ABD’nin güvenlik yardımları da yer aldı.
Demokrat Senatör Bob Menendez’in öncülüğünde bir grup senatörün Türkiye ve Azerbaycan için ayrı ayrı hazırladıkları soru önergesinde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan “Azerbaycan ve Türkiye’nin hem Güney Kafkasya’daki hem de kendi içlerindeki insan hakları ihlallerini” ayrıntılı bir şekilde anlatması talebinde bulundu.
Soru önergelerinde, “ABD’nin güvenlik yardımının hak ihlallerinde ne gibi rol oynadığı ve ABD’nin Azerbaycan ve Türkiye’ye güvenlik yardımını ve silah satışını durdurup durdurmaması gerektiği” konusunda bilgi de talep edildi.
VOA’da yer alan habere göre, Türkiye’ye ilişkin tasarıda, Türkiye’nin Irak, Suriye ve Libya’da da insan hakkı ihlallerinde bulunduğu iddia edildi.
MENENDEZ’İN OFİSİNDEN AÇIKLAMA
Tasarılara ilişkin Menendez’in ofisinden yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Suriye, Libya ve Kuzey Irak’taki saldırganlığı insan hakları ihlalleri yapıldığına ilişkin güvenilir bilgilerin gelmesine neden oldu” denildi, “Azerbaycan ve Türkiye hükümetlerinin kendi sınırları içinde halklarına hak ettikleri insan hakları ve temel özgürlükleri tanımama geçmişine sahip” ifadeleri kullanıldı.
F-16’LAR SORULDU
6 senatörün verdiği sorgu önergesinin Türkiye’ye ilişkin kısmında “ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının Türkiye hükümeti tarafından Güney Kafkasya’da kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi paylaşılması da” talep edildi.
Azerbaycan için “ Sınırları içinde yapıldığı iddia edilen insan hakkı ihlallerine ilişkin tüm bilgilerin paylaşılması” talep edildi.
Bob Menendez’in öncülük ettiği iki önergede, senatörler Chris Van Hollen, Bob Casey Jr, Ed Markey, Dick Durbin, Cory Booker ve Jack Reed’in imzaları yer aldı.
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