ABD'li yetkili FT'ye konuştu: Yaptırımlar, Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçınmak içindi

15 Aralık 2020 Salı, 10:41

Trump yönetimi Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığı ve 4 üst düzey yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı. Financial Times’ın hem Washington hem de Türk kaynaklara dayandırdığı analizine göre, ABD'nin bir NATO üyesine yaptırım uygulama kararının, Türkiye ile geleneksel Batılı müttefikleri arasındaki gerginliğin boyutunu açığa çıkardı.

Analize göre, Erdoğan tarafından bağımsız bir dış politika olarak gördüğü şeyi sürdürme arzusu ve hedeflerine ulaşmak için artan bir şekilde uyguladığı sert güç politikası sadece Washington’ı değil, diğer Avrupa ülkelerini de alarma geçirdi.

“TRUMP HAREKETE GEÇMEYE ZORLANDI”

Donald Trump, ABD Düşmanlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile daha önce Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle "bilerek bağlantılı" olan kişilere yaptırım uygulasa da Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ABD Kongresi’nin baskısına rağmen reddetti. ABD milletvekilleri, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) bir madde ekleyerek Trump üzerindeki baskıyı artırdı- geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’nin iki alt kanadından oy çoğunluğuyla geçen- bu onu harekete geçmeye zorladı.

ABD’Lİ YETKİLİ: SAVUNMA SANAYİSİNE ETKİ EDECEK

Bir başka yetkili ise, yaptırımların ABD ile Türk ordusu arasındaki geniş ilişkilere zarar vermekten kaçınmak için yapıldığını söyledi. İsmini açıklamayan ABD’li yetkili, “Gelişmekte olan Türkiye savunma sanayisinin SBB’ye savunma sistemleri geliştirme ve üretim sürecinde kilit bir merkezi rol verdiği ve bu yaptırımların Türkiye’nin savunma sanayisine etki edebileceğini ifade etti. Yetkili sözlerine yaptırımların, “NATO içerisindeki ikinci büyük orduya sahip Türkiye’ye zarar verebileceği” yorumunda bulunuldu.

‘DİĞER SEÇENEKLERE KIYASLA…’

Financial Times’a konuşan German Marshall Fund Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, Washington tarafından açıklanan önlemlerin, ABD başkanı için mevcut olan çok daha sert seçeneklere kıyasla "yelpazenin daha hafif ucunda" olduğunu söyledi. Ünlühısarcıklı, Türk ekonomisini etkileyen yaptırımların korkusunun yabancı yatırımcıların zihnini yıllar boyunca meşgul ettiğini en azından şu an netlik olduğunu belirtti.

“BU KÖTÜ HABER”

Savunma analisti Arda Mevlütoğlu ise, “Şimdi, bu 4 kişi ve bir kurum kirletildi. Avrupa ülkeleri ve şirketler, bu kuruluşlarla iş yaparken görülmeye isteksiz olabilir. Bu kötü haber” dedi.

Haberde, Pentago’nun, “Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefiki, ancak bu mesele ikili ilişkilerimizin ilerlemesinin önünde önemli bir engel olmaya devam ediyor” açıklaması hatırlatıldı.

SSB’ye uygulanan yaptırımlar ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklanmasının yanı sıra SSB Başkanı İsmail Demir'e ve yönetime varlık dondurma ve vize kısıtlaması da getirdi.







