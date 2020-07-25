ABD’li yetkililer Houston’daki Çin Başkonsolosluğuna girdi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:13

ABD Başkanı Donald Trump tarafından emredilen tahliye süresinden sadece 40 dakika sonra, yetkililer Houston’daki Çin Başkonsolosluğunu devraldı. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir yetkili de dahil olmak üzere bir grup memur elçiliğe girdi.

Yetkililerin üç ana girişten geçemedikleri için başkonsolosluğun küçük arka kapısını açtırdıkları bildirildi. Daha öncesinde polisin başkonsolosluğun etrafında barikat kurması da dikkat çekti. Çarşamba günü, ABD Dışişleri Bakanlığı Çin’e yasadışı casusluk operasyonlarına karıştığı iddiasıyla Houston’daki başkonsolosluğunu kapatmasını emretti. Çin ise suçlamaları reddetti. ABD’yi uluslararası hukuk ihlallerinden ötürü eleştirdi. Çin ayrıca ABD’nin Çin vatandaşlarına karşı nefreti körüklediğini iddia etti. Washington’daki büyükelçiliğe yönelik tehditlerin olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise misilleme olarak dün Chengdu’da bulunan ABD Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını emretti.



