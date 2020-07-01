ABD'nin aşı adayı, deneklerin yüzde 94'ünde olumlu sonuç verdi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:38

ABD merkezli aşı üretici Inovio, yaptıkları basın açıklamasında Covid-19 aşısının birinci fazındaki ilk sonuçların pozitif olduğunu duyurdu. Şirket aşı ile ilgili fazla detay vermezken, araştırmaya katılan 40 sağlıklı yetişkinin dahil olduğu denemelerde yüzde 94’lük bir başarı olduğunu duyurdu.

Yaşları 18-50 arasında değişen gönüllülerin katıldığı araştırmadaki insanların yüzde 94’ünde birinci fazda bağışıklık tepkisi almayı başardıklarını açıkladı. Yetkililer, “Birinci fazda iki doz INO-4800 isimli aşıyı olan katılımcıların bağışıklık sistemi 6 hafta sonunda tepki verdi. Sekizinci hafta sonunda ise aşının güvenli ve herhangi bir risk unsuru teşkil etmediği belirtildi” açıklamasını yaptı.

AŞI OLANDA KIZARIKLIK OLUYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, araştırmanın risk grubundaki insanlar üzerinde de denenmeye başlandığını belirten yetkililer bu yazın ikinci ve üçüncü fazların da uygulanacağını dile getirdi. Öte yandan aşı olan katılımcıların bazılarının cildinde kızarıklık olduğu fakat bunun da ciddi bir etkisi olmadığı belirtildi.

ABD hükümetinin gelecek yıl aşı üretme projesine dahil olan şirketin CEO’su Dr. J. Joseph Kim, “Güvenlik konusunda ve bağışıklık sisteminin verdiği tepki konusunda pozitif sonuçlar almak bizi cesaretlendirdi” ifadesini kullandı.