ABD’nin Dedeağaç çıkarmasına YKP’den tepki
Atina’nın ABD ile gerçekleştirdiği ortak tatbikat sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerinin Trakya bölgesine askeri yığınak yapmasına Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi ve Yunanistan Komünist Partisi’nden (KKE) tepki geldi.
Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Komitesi Sekreteri Dionisis Kladis, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. “Onlar, bu tatbikatla askeri eylem oluşturuyor. Halihazırda Amerikalıların silahı Rusya’ya yöneltilmiş durumda. Çin’e de bir mesaj veriliyor, çünkü bölgedeki etkisi güçleniyor” ifadelerini kullanan Kladis açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Toplumun, bölgemizi çıkar çatışmalarının hedefi haline getirme girişimine tepkisini dile getirmek istiyoruz. Helikopterler ve zırhlı araçlar dahil en büyük askeri teçhizatın bölgemizden geçmesi bekleniyor. Nihai amaç, Rusya ile sınırdaki tatbikata katılım.”
‘HEDEF HALİNE GELECEĞİZ'
Onlarca ABD ve NATO askerinin evlerin önünden ve Meriç nehri yakınındaki yollardan geçeceğini söyleyen Yunan politikacı, “Amerikalılara misilleme olursa biz ve çocuklarımız hedef haline geleceğiz. Bu yüzden onların burada olmasına karşıyız” diye konuştu.
Sputnik’in aktardığına göre, ABD ve NATO askeri varlığının hiçbir biçimde Yunanistan’ın korunmasını temin etmeyeceğini savunan Kladis, “Türkiye’nin Çeşme gemisi istediği gibi Ege Denizi’nde dolaşması ve NATO'nun hiçbir şey yapmaması bunu gösteriyor” dedi.
‘ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI...’
Bölgede 'büyük ticari çıkarların çatışmasının' yaşandığını vurgulayan Kladis, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amaç, ABD’nin LNG’ye yatırımları aracılığıyla gemi nakliye sermayesinin belirli sektörlerinden yararlanmak. Ama halka tek kuruş getirisi olmayacak. Bölgedeki enerji sorunlar çok büyük, çünkü Yunanistan’ın en fakir bölgelerinden biriyiz. Sendikalar ve örgütleri konumlarını belirtmeye çağırıyoruz. Bu konu hepimizi ilgilendiriyor”.
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