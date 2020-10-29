ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı.

DHA
29 Ekim 2020 Perşembe, 08:51
ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden ABD vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
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ABD’nin Dubai Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.


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