ABD'nin en büyük müzik enstrümanı perakendecisi iflas bayrağını çekti
ABD'nin en büyük müzik enstrümanı perakendecisi olan Guitar Center cumartesi günü iflas başvurusunda bulundu.
ABD'deki en büyük müzik enstrümanı perakendecisi Guitar Center, müşterilerinin koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden alışverişi tercih etmesiyle cumartesi günü ABD iflas kanunun 11. maddesine göre iflas başvurusunda bulundu.
Şu an halihazırda borçlu olduğu kuruluşlarla 375 milyon dolarlık borcun yapılandırılmasını görüşen Guitar Center, teminatlı borç senetleriyle 335 milyon dolar daha borçlanmak istiyor.
1959 yılında Wayne Mitchell tarafından kurulan Guitar Center ilk başta org satarken daha sonra gitar amfisi ve gitar da satmaya başladı. Şirket ikinci dükkanını 1972 yılında San Francisco'da açtı.
1980'lerde ünlü gitaristler ile marka anlaşmaları yapan Guitar Center 1997 yılında kendi dükkanlarında geçen bir kredi kartı çıkardıktan sonra aynı yıl halka arz edildi. 2000'lerden sonra da çeşitli festival, konser ve etkinliklere sponsor olan şirket ABD'deki en büyük müzik enstrümanı perakendecisi konumundaydı.
Kaynak:Bloomberght
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