ABD’nin en yaşlı insanı 116 yaşında öldü
ABD’nin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan ve ülkenin en yaşlı insanı olarak bilinen Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti.
Ford’un 1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster ilçesinde doğduğu açıklandı. ABD medyası, Ford’un 14 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi.
Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldğını ifade etti. ABD Gerontoloji Araştırma Grubu geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti.
EVİNDE SEVDİKLERİNİN YANINDA ÖLDÜ
Ford’un evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken huzur içinde öldüğü bildirildi. Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Fransa'da uçak düştü!