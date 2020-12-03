ABD’nin eski başkanları kameralar karşısında Covid-19 aşısı olacak
Geçmiş dönemlerde ABD’de de başkanlık yapan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton aşıya teşvik etmek amacıyla kameralar karşısında aşı olacaklarını duyurdu.
ABD'nin eski başkanları Obama, Bush ve Clinton kamera karşısında koronavirüs aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı. Eski başkanların kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.
AŞI OLMAYA GÖNÜLLÜLER
Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.
Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.
Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini belirtti.
Clinton’ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini ifade etti.
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