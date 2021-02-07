ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Ajansı çalışanları, BAE adına Katar'a karşı siber casusluk yapmış
ABD eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı internet korsanlığı yaptığı ortaya çıktı.
New York Times’te yer alan "ABD, hackerlara karşı nasıl kaybetti?" başlıklı haberde, eski ABD NSA çalışanlarının yüksek maaş ve lüks yaşam vaadiyle Abu Dabi yönetimi tarafından 2014'te siber saldırı ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere işe alındığı aktarıldı.
Haberde, CyberPoint gibi aracı ABD şirketleri üzerinden "Amerika’nın Terörle Mücadelesi"nin uzantısı çerçevesinde aşırıcı grupları sözde takip amacıyla yapılan alımlarda, BAE adına özellikle bölge ülkelerine yönelik internet korsanlığı faaliyetlerinde bulunulduğu vurgulandı.
Katar kraliyet ailesinden Uluslararası Futbol Birliği Derneği (FIFA) yöneticilerine kadar BAE’nin hasım olarak gördüğü geniş bir alanda bilgisayar korsancılığı yapıldığı altı çizilen haberde, siber korsanlık faaliyetleri sırasında eski NSA çalışanlarının radarına zaman zaman ABD üst yönetiminden yazışmaların da düştüğüne de işaret edildi.
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!