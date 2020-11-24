ABD'nin göreve atanacak yeni dışişleri bakanı Tony Blinken kimdir?

24 Kasım 2020 Salı, 12:28

Londra merkezli haber portalı Middle East Eye (MEE) onu şu sözlerle tanımlıyor: "İran'la diplomasi yanlısı ve İsrail'in sadık bir destekçisi olan Blinken, Ortadoğu'da giderek karmaşıklaşan jeopolitik manzarayla başa çıkmaya çalışacak..."

Peki, Türkiye ile ilişkiler nasıl seyredecek?

İSRAİL'E TAM DESTEK

3 Kasım seçimleriyle birlikte ABD'nin yeni başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı pozisyonu için, 2015-2017 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Obama yönetiminde de Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı olarak görev yapan Tony Blinken'ı atamaya hazırlanıyor.

MEE'ye göre, İran nükleer anlaşmasına geri dönüşü savunan Blinken, İsrail'e de tam destek veriyor. Öyle ki, Mayıs ayında, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'ne (AIPAC) bağlı şahin bir grup olan İsrail için Demokratik Çoğunluk (DMFI) üyelerine yaptığı konuşmada, Biden'ın İsrail'e koşulsuz askeri yardımda bulunmaya kararlı olduğunu söyledi. İsrail, Obama'nın son yılında imzaladığı mutabakat zaptı uyarınca ABD'den her yıl 3,8 milyar dolarlık askeri yardım alıyor.

İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMAYA DESTEK

MEE'ye göre, Blinken ile birlikte, "İran'a yönelik 'azami baskı' ve İsrail ile Körfez'deki müttefiklerine yönelik eşi görülmemiş siyasi destek" politikası zora girecek. Zira Biden, Suudi Arabistan'la ilişkilerin gözden geçireleceğinin sinyallerini verdi. Blinken'ın, İran ile nükleer anlaşmaya dönüş yönündeki demeçleri de bu savı kuvvetlendiriyor. Blinken, Trump'ın Tahran'a yönelik "azami baskı" politikasına yönelik eleştirisini her fırsatta yineliyor.

Blinken, "Başkan Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve [halka uygulanan] baskılar da dahil olmak üzere feci bir dizi politika izlemesi için boş bir çek uzattığı Suudi Arabistan hükümeti ile ABD ilişkilerini gözden geçireceğiz" diyor. Dahası, henüz geçen hafta, Batılı yetkililerle görüşen üç Mısırlı insan hakları savunucusunun tutuklanmasını Twitter üzerinden kınaması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Blinken Türkiye'yi, ABD'nin "birlikte daha etkili çalışmanın yollarını bulması gereken" bir NATO müttefiki olarak tanımlıyor ve ABD'nin, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye'yi desteklemesi gerektiğini söylüyor; ancak bu sizi yanıltmasın...

Blinken, Obama döneminde, ABD'nin Suriye'deki askeri sayısını azaltmak için çok çalıştı, ancak Trump'ın 2019'da, ABD askerlerini Suriye'den geri çekeceğine yönelik açıklamasını, bölgedeki PKK/YPG unsurlarının güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle eleştirdi. Blinken yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığının, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik desteği artarak devam edecek.

BLİNKEN'İN PKK/YPG STRATEJİSİ

Blinken, 2017'de New York Times'ta yayınlanan bir makalesinde Trump yönetimini, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grupları silahlandırmaya ve eğitmeye davet etti. Aynı yazıda, söz konusu grupların, ABD tarafından sağlanan silahları Türkiye'ye karşı kullanmamamaları için ikna edilmesi gerektiğini ve YPG'nin kendisini, PKK'dan ayırması gerektiğini de söyledi.

Görünen o ki Blinken, 'PKK'nın YPG içinde eritildiği, yani bir bakıma, ambalajının değiştirilerek uluslararası meşruiyet zeminin kuvvetlendirildiği yeni Amerikan stratejisini' savunuyor. TSK'nın kararlı mücadelesiyle gücünü büyük ölçüde yitiren PKK'ya karşı mücadele mesajları verirken, Batı'nın yeni gözdesi Suriye PKK'sına desteğini her fırsatta yineliyor.