ABD'nin Portland kentinde bir kişi vurularak öldürüldü, Trump yönetimi 'Tüm seçenekler masada' diyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 02:55

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ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Oregon eyaletinin Portland kentindeki protesto gösterilerinin son bulması için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

ABC News'a konuşan Wolf, "Federal birlikler yeniden kente gönderilecek mi?" sorusuna, "Özellikle Portland'la ilgili olarak, tüm seçeneklerin masada olduğunu düşünüyorum" yantını verdi.

Wolf, yasaların uygulanmasını isteyen yerel ve federal yetkililerin görevlerini getirmelerine izin verilmediğini belirtti.

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BİR KİŞİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Portland'da ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çatışma çıktı.

Kentte bir kişi vurularak öldürüldü.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, sağlık görevlileri, beyaz bir kişiyi kurtarmaya çalışırken görülüyor.

Portland polisi ölen kişinin kimliğini açıklamadı.

Polis, öldürülen kişinin çatışmada vurulup vurulmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Şehirde, siyah ABD vatandaşı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenli olarak protesto gösterileri düzenleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Portland'a federal birlikler göndermiş ve şiddet olaylarının azaltılması için bu yola başvurduğunu söylemişti.

Bu birlikler daha sonra geri çekilmişti.

Getty Images Portland'daki Trump destekçileri

ABD Başkanı Donald Trump hafta içinde resmen yeniden Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmuştu.

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'i eleştirmişti.

Trump kentte "isyanın, yağmalamaların, kundaklamaların ve şiddet olaylarının" önlenemediğini söylemişti.

Ted Wheeler ise Demokrat Parti'den Portland Belediye Başkanı seçilmişti.

Trump'ın, bir polis memurunun siyah ABD vatandaşı Jacob Blake'i arkasından yedi el ateş açarak ağır yaraladığı Wisconsin eyaletinin Kenosha kentini Salı günü ziyaret edeceği açıklandı.

Kenosha'da olay sonrası protesto gösterileri düzenlenmişti.