ABD'nin Wyoming kentinde bir günde hava sıcaklığı 31 derece düştü, kar yağdı
Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. ABD'nin Denver, Cheyenne, Wyoming bölgesinde birkaç saat içerisinde hava sıcaklığı yaklaşık 31 derece düştü. Aşırı sıcakların ardından gelen kar yağışı şaşkınlık yarattı.
ABD tarihinin en karmaşık günlerinden birini yaşıyor… ABD’nin batısındaki California eyaleti orman yangınları ile mücadele ederken ülkenin ortasında yer alan Colorado’da mevsim normallerinin altında seyretti. Colorado’da birkaç saat içerisinde hava sıcaklığı yaklaşık 31 derece düştü.
Yoğun kar yağışı bölgede yaşamı zorlaştırdı
33 derecelerden 2 dereceye düşen hava sıcaklığı beraberinde kar yağışını da getirdi.
Sosyal medyada çok sayıda ABD’li evlerinin önündeki kar yağışının fotoğraf ve videolarını paylaştı
Eyaletteki Denver, Wyoming ve Cheyenne bölgelerinde kar yağışı başlarken, yetkililer uyarıda bulundu.
Pazartesi günü 33 derece olan hava sıcaklığı Salı günü 2 dereceye düştü
Sözcü'de yer alan habere göre, bölgede aşırı sıcakların ardından kar yağışının başlaması üzerine yetkililer, “Kar yağışı ağaçlara ve binalara zarar verebilir. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelebilir” dedi.
Eyalet tarihindeki en erken kar yağışı olarak tarihe geçen doğa olayı ile ilgili meteoroloji uzmanları açıklama yaparak soğuk havanın bir süre daha devam edeceğini duyurdu.
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