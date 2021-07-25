ABD’nin Yunanistan’ın stratejik bölgesi Dedeağaç'a yeniden askeri sevkıyat yapması dikkat çekti

25 Temmuz 2021 Pazar, 04:00

Doğu Akdeniz, Kıbrıs gerilimleri sürerken Washington-Atina arasında işbirliği artıyor. ABD, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yer alan ve Edirne sınırına 40 kilometre mesafede olan Dedeağaç üssüne 400’den fazla tank ve zırhlı araç sevkıyatı yaptı. ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi tarafından yapılan açıklama, “Dedeağaç’ın stratejik olarak konumlandırılmış limanı, ABD Ordusu kuvvetleri için kritik derecede önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline geldi” ifadeleri ile paylaşıldı. Detayların yer verildiği açıklamada, “Limandaki ilk aşamanın ardından, ekipman demiryolu ve ticari hat taşımacılığı ile orta ve doğu Avrupa’daki ileri operasyon yerlerine taşınacak” denildi.

‘TÜRKİYE’YE YÖNELİK KONUŞLANDIRMA’

Sevkıyatı Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, sevkıyatın tatbikat mı, yoksa daimi olarak üslenmek amacıyla mı geldiğinin anlaşılması gerektiğine işaret etti. Yavuz, “Tatbikatlar çok önceden planlanır, birkaç senelik geçmişi vardır. Eğer, tatbikat maksadıyla geliyorsa, onu farklı anlamlandırabiliriz. Eğer üslenmek maksadıyla gelip kalacaksa orada, tabii ki bu artık Türkiye’ye güvenmediğini ve bir anlamda Türkiye’yi de çevrelemek istediğini ifade eder. Önce amacının ortaya çıkması gerekiyor” dedi. Sevkıyata ilişkin mesajın, oraya yerleşeceklerini gösterdiğini söyleyen Yavuz, “Türkiye’ye yönelik bir konuşlandırmadır. Orta ve uzun vade için atılmış adımdır” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK GÜVENSİZLİK VAR’

ABD’nin, Türkiye ile arasındaki gerilimin iyileşmeyeceği varsayımından hareketle Rusya’yı güneyden kuşatma projesinin bir parçası olarak Yunanistan’ı her ne kadar NATO ülkesi olsa da kendi etki alanı içerisine aldığını vurgulayan Yavuz şu görüşlerini dile getirdi: “Genel gidişata bakılırsa Türkiye ile Amerika arasında büyük bir güvensizlik var. Onların bize güvenmemesinin sebeplerini anlamak zor ama bizim onlara güvenmemek için birçok gerekçemiz ortaya çıktı.”

Yavuz, sevkıyatın göçle ilgili de olabileceğini, Afganistan’dan büyük bir göç bekleniyorsa Türkiye’nin tampon bölge olarak kullanılma düşüncesi olabileceğini söylerken yakın zamandaki Kıbrıs ve Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik açıklamaları anımsatarak “Hepsi bir yapboz parçası. Bunları iyi okumak lazım ama maalesef çok iyi okunsa bile gereken tedbirlerin alındığını söylemek mümkün değil” diye konuştu.

RUSYA VE ÇİN HAMLESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, Dedeağaç’ın Türkiye’ye olan yakınlığına işaret ederek, “Dedeağaç’ın, anlaşmalara göre sınıra belirli mesafede silahsızlandırılmış olması gerekiyor. Türkiye, bu anlaşma çerçevesinde, ABD’nin burada oluşturduğu deniz ve hava üssünün bu mesefede kalıp kalmadığını incelemeli” dedi. ABD’nin, Rusya’ya yönelik kuşatmasını perçinlemek istediğini vurgulayan Babüroğlu, “Yunanistan’da yeni üsler elde ediyor ve bu devam edecek. Bunun nedeni artık Türkiye yerine Yunanistan’ı ve Güney Kıbrıs’ı tercih eden bir ABD var” ifadelerini kullandı.

Babüroğlu, Dedeağaç’ın, Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğuna da işaret etti. “ABD, Dedeağaç ve o bölgede konuşlanırsa, Çin’in önüne de set çekecek. ABD’nin amacı bu” dedi. ABD’nin, Yunanistan’da farklı üsleri olduğunu ve en önemlisinin Girit’te bulunduğunu vurgulayan Babüroğlu, bu üsler ile ABD’nin, Rusya ve Türkiye’nin hareketlerini ve faaliyetlerini gözleme, kontrol etme imkânı bulduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın silahsız olması gereken adaları silahlandırdığını ve 23 adanın statüsünü kendi lehine çevirdiğini söyleyen Babüroğlu, “Türkiye, Yunanistan’ın olası saldırısı ve düşmanca tavrı karşısında yapacağı kara harekâtı sonucu karşısında Dedeağaç’ta ABD’yi bulur. Türkiye’nin bu durumu dikkatle takip etmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile son dönemde gelişen ilişkilerine de işaret eden Babüroğlu, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikte artık ABD, geleneksel tarafsız ya da uzlaştırıcı tavrı yerine Yunanistan ve GKRY’yi tercih eden bir yaklaşım içine girdi. Rusya da artık Yunanistan ve GKRY’yi tercih ediyor. İsrail, Mısır, Avrupa Birliği (AB) ve körfez ülkeleri de öyle. Türkiye ile Yunanistan sorunları, Türkiye-AB sorunu haline geldi. Bunu Yunanistan’ın mı başardığı yoksa Türkiye’nin izlediği politika sonucu mu olduğu önemli. Türkiye’nin artık yanında görebileceği bir dost yok” görüşünü dile getirdi.

SAVUNMA BÜTÇESİ PLANI



Washington yönetiminin, Yunanistan’a savunma desteği sürüyor. Geçen ay ABD Senatosu Dışilişkiler Komisyonu’na sunulan “2021 ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası” üzerine ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Yunanistan’a 2022-2026 yılları arasında 134 milyon dolarlık savunma desteği vermesinin öngörüldüğü belirtildi. Buna göre Avrupa Yeniden Sermayelendirme Teşvik Programı gereğince Yunanistan’a 125 milyon dolar (Her yıl 25 milyon dolar) yardım, Yunanistan’a Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) için de 9 milyon dolar destek sağlanması planlanıyor.