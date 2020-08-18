Abdüllatif Şener'den Erdoğan ve Albayrak'a gönderme: 'Dostlar! Ülke perişan..'

18 Ağustos 2020 Salı, 22:06

Hükümet ve ekonomi yönetiminin çizdiği pembe tablolara karşın açıklanan her yeni veri Türkiye’nin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Bunun son örneği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan temmuz ayı merkezi yönetim bütçesi sonuçlarıyla ortaya çıktı:

Temmuz 2020’de, geçen yılın aynı ayına göre bütçe giderleri yüzde 39.1 artarak 116.2 milyar liraya çıkarken, gelirler yüzde 7.4 düşerek 86.5 milyar dolar oldu. Bunun sonucunda Temmuz 2019’da 9.9 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl 29.7 milyar lira açık verdi. Geçen yıl 17.6 milyar lira fazla veren faiz dışı denge de bu yıl 21.2 milyar lira açık verdi.

Twitter üzerinden ekonominin gidişatı hakkında Erdoğan ve Albayrak'a göndermede bulunan Şener, şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye ekonomisini bir aile yönetiyor.. Erdoğan ailesi.. Kayınpeder ve damat.. Biri tek başına hükümet.. Diğeri Hazine ve Maliye Bakanı.. Gel gör ki.. Esnaf perişan... İşçi işsiz perişan.. Çiftçi perişan... Gençler perişan.. Dostlar! Ülke perişan..''